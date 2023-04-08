الشريف: عسكريّونا وأمنيّونا أذعنوا لحفتر وبدأ في تطويعهم بنجاح

عبر فيصل الشريف، محلل قنوات الإخوان للشأن السياسي، عن غضبه واستنكاره لما وصفه بإذعان عسكريين وأمنيين للمشير خليفة حفتر قائد القوات المسلحة العربية الليبية.

وقال “الشريف”، في منشور له بفيسبوك، “سياسيّونا رضخوا لعقيلة برلمان ومجلس دولة، وسوف يعتمد قوانين الانتخابات كما يريد كما اعتمد التعديل الدستوري، وعسكريّونا وأمنيّونا أذعنوا لحفتر وبدء في تطويعهم بنجاح، هذا كله لا يحتاج لأن نفتح أعيننا أساسًا لنراه بجلاء!”، حسب وصفه.

وأضاف “لم يتبقّ إلا تنصيب المجرم وهو آتٍ لا محالة إن استمر التعاطي بهذا الشكل المخزي، وسندفع جميعًا الثمن الذي يتناسب وحجم حماقتنا قريبًا”، على حد تعبيره.

وتابع “إن لم نتدارك هكذا مراهقات نُقاد إليها كما يُقاد عميان البصيرةِ لا البصر، بأيادٍ غربيةٍ تعمل بسياسة التوريط، حتى يجد الحالمون أنفسهم أمام أمرٍ واقعٍ ستدعمه تلك الدول سياسيًّا وعسكريًّا، وهو شرعية صورية مزورة تنتج عن اانتخاباتٍ رئاسية مفبركة لن يفيد معها البكاء”.