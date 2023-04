النيابة العامة: حبس المدير السابق لشركة الاستثمارات الخارجية لإلحاقه الضرر بالمال العام

ليبيا – أمرت النيابة العامة بحبس المدير السابق لشركة الاستثمارات الخارجية لمدة 3 سنوات بتهمة إلحاق الضرر بالمال العام.

مكتب النائب العام أوضح أن محكمة الجنايات أصدرت حكمًا بإدانة مدير سابق لشركة الاستثمارات الخارجية.

وذكر المكتب أن قضاء الحكم تصدى للإساءة المنسوبة إلى مسؤول الشركة، فتولت المحكمة تحقيق واقع تقديم يد المساعدة لآخرين عند تحصيلهم لمبالغ مالية بالمخالفة للقوانين واللوائح، وإحداثه ضررًا جسيمًا بالمال العام والمصلحة العامة، وتسببه بخطئه الجسيم في إلحاق ضرر بالمال العام نتيجة إخلاله بواجب تحصيل قيمة القروض التي بلغت قيمة إحداها مائتي مليون جنيه مصري، وبلغت قيمة الأخرى خمسة ملايين دولار أمريكي.

وبفراغ محكمة جنايات- طرابلس من إجراءات تحقيق الوقائع، قضت في آخر جلساتها بإدانة المحكوم عليه، وأنزلت به عقوبة السجن لمدة ثلاث سنوات.

