للمرة الثالثة خلال أقل من شهر.. قادة عسكريون وأمنيون يجددون لقاءهم في بنغازي بعد اجتماعي طرابلس وتونس

دعا المبعوث الأممي لدى ليبيا “عبد الله باتيلي” إلى إغلاق أبواب الصراع وفتح بوابات الحوار والبناء والمصالحة على مصراعيها، حسب وصفه.

جاء ذلك خلال اجتماعه أمس الأحد مع أعضاء اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 وقيادات عسكرية وأمنية في بنغازي.

وحول مبادرته، قال باتيلي إنها تهدف إلى تهيئة ظروف صالحة وآمنة على صعيد النخابين والمترشحين دون خوف، وفق تعبيره.

وأضاف باتيلي أنه يعول على تعاون الحاضرين في تهيئة الظروف اللازمة لإحلال السلام والاستقرار في ليبيا، وفق ما أفادت به بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.

وخلال الاجتماع، جدد المبعوث دعوته لعمداء البلديات إلى “الاضطلاع بأدوارهم لتمكين ليبيا من إجراء انتخابات حرة ونزيهة هذا العام”، وفق قوله.

يشار إلى أن لجنة 5+5 وقيادات عسكرية وأمنية من الشرق عقدوا اجتماعا في 26 مارس في طرابلس مع قيادات عسكرية وأمنية من الغرب، بحضور المبعوث الأممي عبدالله باتيلي.

وكان أول اجتماع بينهم قد عقد في تونس منتصف مارس الماضي، واتفقوا خلاله على توحيد الصف لتنظيم انتخابات حرة ونزيهة في ليبيا خلال العام الجاري 2023.

المصدر: البعثة الأممية لدى ليبيا + ليبيا الأحرار

