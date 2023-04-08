النواب ينشر قانون المحكمة الدستورية وقانوني الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في الجريدة الرسمية

أخبار ليبيا 24

نشر مجلس النواب قوانين المحكمة الدستورية والانتخابات الرئاسية والبرلمانية في العدد الخامس من الجريدة الرسمية التي صدرت الخميس، ونشرها المجلس عبر موقعه على الإنترنت.

ويأتي نشر القوانين الانتخابية بعد يومين من أول اجتماع للجنة المشتركة بين مجلسي النواب والأعلى للدولة لإعداد قوانين الاستفتاء والانتخابات “6+6” الذي عقد في طرابلس.

وكان قد أصدر مجلس النواب قانوني انتخاب رئيس الدولة وانتخاب مجلس النواب في أواخر أكتوبر 2021، بينما أقر المجلس قانون المحكمة الدستورية في 6 ديسمبر 2022.

وبالإضافة إلى قوانين المحكمة الدستورية والانتخابات، تضمن العدد الخامس من الجريدة الرسمية، تصويب الخطأ المادي الواقع بالتعديل الثالث عشر للإعلان الدستوري، والقانون رقم (5) لسنة 2020 بتعديل القانون رقم (2) لسنة 1979، بشأن الجرائم الاقتصادية.