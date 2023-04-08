أعلن مصرف الجمهورية اليوم السبت استمرار توزيع السيولة النقدية وتوفير خدمة السحب من الصراف الآلي.

وأكد مصرف الجمهورية استمرار توزيع السيولة النقدية وتوفير خدمة السحب من الصراف الآلي بسقف 1000 دينار يوميًا و5000 أسبوعيًا و10،000 شهريًا.

وكان المصرف أكد أن فروع الصرافات الآلية هي فرع تراغن، فرع برقن، فرع الوحدة العربية، فرع المختار للصيرفة الإسلامية، فرع الصابري، فرع البريقة، بنغازي المدينة، مبنى الفرع ميدان البلدية، درنة الصيرفة الإسلامية، فرع الزاوية المدينة، فرع صرمان، فرع صبراته المدينة، فرع العجيلات، فرع الزاوية للصيرفة الاسلامية،فرع الشويرف، فرع طمزين، فرع تنداميرا، فرع وازن، فرع كاباو، فرع الميدان.

كما توجد صرافات آلية في فرع الرشيد، فرع جنوب طرابلس، فرع بلخير، فرع المقريف، فرع مليته، فرع سوق الثلاثاء، فرع السواني، فرع بالاشهر، فرع عين زارة، فرع بحوث النفط، فرع طرابلس الطبي، فرع انجيلة، فرع باب الجديد، فرع سوف الجين، فرع بني وليد، فرع تاجوراء الوسط، فرع جامعة طرابلس، فرع باب البحر، برج ابوليلة، فرع الحي الجامعي، فرع طريق المطار، فرع سوق الجمعة، فرع ميزران، فرع مستشفى القلب، فرع برج طرابلس، فرع غرب طرابلس، فرع المنطقة الحرة، فرع قوز التيك، فرع القره بوللي، فرع وادي كعام، فرع هون، فرع المرقب، فرع سرت، فرع زله، فرع زليتن المنارة، فرع احمد الشريف، فرع ميناء الخمس، فرع ودان، فرع سوكنة .