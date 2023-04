أبو جناح يبحث مع عدد من قيادات الجنوب سبل تحسين مستوى الخدمات بمدنهم

ليبيا – التقى نائب رئيس مجلس الوزراء في حكومة تصريف الأعمال رمضان أبو جناح الخميس مع عدد من القيادات والنخب من المنطقة الجنوبية.

وجرى خلال اللقاء التباحث حول المشاكل والصعوبات التي تواجه مدن الجنوب وتحسين مستوى الخدمات فيها بمختلف القطاعات.

واستمع أبو جناح إلى العديد من المداخلات التي قدمتها قيادات ونخب فزّان، والمؤكدة على دور النخب والقيادات في وضع الحلول المناسبة للمستقبل السياسي والاجتماعي والخدمي بالمنطقة.

كما استعرض اللقاء مشاريع التنمية، والمشاريع الزراعية الجارية والمتوقفة، والتأكيد على تسييل المخصصات المالية لاستئنافها واستكمالها.

