أمطار متفرقة… حالة الطقس ودرجات الحرارة في ليبيا اليوم السبت 08 ابريل 2023

نشر المركز الوطني للأرصاد الجوية تفاصيل الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الأيام الثلاثة القادمة، بدايةً من اليوم السبت 08 ابريل 2023.

ووفقا للملخص العام للنشرة، تبقى الأجواء باردة ومغيمة على أغلب مناطق الشمال يتخللها أحياناً سقوط أمطار ومتفرقة.

راس اجدير حتى سرت-سهل الجفارة – جبل نفوسة:-

حالة السماء: أجواء مغيمة هذا اليوم يتخللها من حين لإخر سقوط أمطار متفرقة على بعض المناطق ، مع ظهور ضباب هذه الليلة وخلال فترات الصباح الباكر ليوم الغد خاصةً على مناطق المرتفعات الجبلية.

الرياح:شمالية شرقية فشرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً على بعض المناطق ، تتحول يوم الإثنين إلى شمالية غربية.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (13-18)مْ، وتسجل زيادة طفيفة يوم الغد.

الخليج-سهل بنغازي حتى أمساعد:-

حالة السماء: تتكاثر السحب من حين لإخر على بعض المناطق يتخللها سقوط أمطار متفرقة خاصةً على الجبل الأخضر.

الرياح: شرقية فشمالية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة تتحول يوم الغد إلى شمالية غربية.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح على أغلب المناطق مابين (15-20)مْ، وتسجل تراجع من يوم الغد.

الجفرة-سبها-غـات-غدامس-الحمادة:-

حالة السماء: غائمة جزئياً.

الرياح: شمالية غربية معتدلة السرعة تتحول يوم الغد إلى شمالية شرقية.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (27- 31 )مْ ، ولاتتجاوز (23)مْ على غدامس والحمادة ، وتسجل تراجع من يوم الغد.

الواحات- السرير-تازربو-الكفرة:-

حالة السماء: تتكاثر السحب صباح اليوم على مناطق الواحات مع احتمال سقوط أمطار متفرقة.

الرياح: شمالية شرقية معتدلة السرعة على الواحات بينما تكون جنوبية فجنوبية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة مثيرة للأتربة والرمال على بقية المناطق تتحول يوم الغد إلى شمالية فشمالية غربية.

درجات الحرارة القصوى: لا تتجاوز (27) مْ على الواحات ، تتراوح على بقية المناطق مابين (36-39)مْ, ، وتسجل إنخفاض من يوم الغد.

مدينة طرابلس

غروب الشمس هذا اليوم الساعة (19:31)

شروق الشمس ليوم الغد الساعة (06:44).