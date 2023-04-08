مشيدا بالقيادات الأمنية والعسكرية.. باتيلي يُؤكد أنه سيزور سبها اليومين المقبلين

أخبار ليبيا 24

أشاد المبعوث الأممي إلى ليبيا، عبدالله باتيلي، باللجنة العسكرية المشتركة “5+5” والقيادات العسكرية والأمنية من شرق وغرب البلاد، الذين بدأوا اجتماعاً يستمر على مدار يومين في بنغازي، لافتا إلى أنه سيزور مدينة سبها خلال اليومين المقبلين.

وتقدم باتيلي في كلمته الافتتاحية لاجتماع بنغازي، مساء الجمعة، بالشكر لأعضاء اللجنة العسكرية المشتركة والقيادات العسكرية والأمنية من شرق وغرب البلاد، تحت رعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا. وكذلك قادتهم لأنهم لم يدخروا أي جهد في الدفع بمواصلة الحوار بين المشاركين.

وأضاف باتيلي: “بعد 12 يومًا من لقائكم في طرابلس، نلتقي مرة أخرى اليوم هنا في بنغازي، تماشياً مع ما توافقنا عليه في تونس وطرابلس الشهر الماضي”.

وأكد المبعوث الأممي، أن هذا اللقاء بين الإخوة والزملاء يكتسي أهمية قصوى، كونه يعزز مسار المصالحة ويؤسس لاستمرار اللقاءات مستقبلاً داخل ليبيا.

وأوضح باتيلي أنه في إطار مقاربته الشاملة لمعالجة الأزمة المستعصية في ليبيا، فإنه يعتزم خلال اليومين المقبلين زيارة مدينة سبها لضمان مشاركة الأطراف من كافة أرجاء ليبيا في رسم معالم الطريق نحو الخروج من هذه الأزمة.

ولفت باتيلي في كلمته إلى انضمام المزيد من القادة في كل اجتماع، معتبراً أن ذلك مؤشر على أن الشعور بالشمول والمصالحة بدأ يستقر في النفوس، وشرع في إحداثِ قطيعة مع المسار المؤلم الذي ساد في البلاد حتى الآن، وخلقِ مسارٍ بديل يُحيي الأمل لدى الليبيات والليبيين.

ونوه باتيلي بالجهود الجماعية للجنة العسكرية المشتركة “5+5” التي تسعى جاهدة لإشراك جميع الفاعلين الأمنيين والعسكريين الرئيسيين من أجل تعزيز السلام والاستقرار في ليبيا، مذكراً الحضور بجولته الرسمية الأولى في دول الجوار جنوب ليبيا، السودان وتشاد والنيجر.