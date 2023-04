الأبلق: حالة القوة القاهرة التي تحدث عنها مفوضية الانتخابات مرتبطة بمسائل خارج نطاق مهامها

ليبيا – قال عضو مجلس النواب المقاطع عمار الأبلق عضو جماعة الإخوان إن إعلان رئيس المفوضية العليا للانتخابات عماد السايح جاهزية المفوضية لإجراء الانتخابات يأتي في حال تم إنجاز قاعدة دستورية وقوانين الانتخابات وتمت مراجعة منظومة الرقم الوطني فإن المفوضية جاهزة من حيث وجود العدد الكافي من الموظفين المؤهلين والإمكانات المادية.

الأبلق وفي تصريحات خاصة لقناة “ليبيا بانوراما” أوضح أن تأمين صناديق الاقتراع من مهام وزارة الداخلية تكفل الأجهزة الأمنية بتأمين الاستحقاق الانتخابي سيضمن شفافية وسلاسة العملية الانتخابية وحسن سير الأداء داخل المراكز إلى حين إعلان النتائج.

ورأى الأبلق أن دور المفوضية العليا للانتخابات هو دور تنفيذي لإجراء الانتخابات وحالة القوة القاهرة مرتبطة بمسائل خارج نطاق مهامها.

