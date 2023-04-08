العكروت: على المبعوث الأممي معرفة أن مزاج الليبي متقلب مثل رياح أبريل

قال محمد خليفة العكروت سفير ليبيا الأسبق لدى البحرين وسلطنة عمان، إن مزاج الليبي متقلب مثل رياح ابريل، لا يمكن أن نحكم على مزاج الليبي هل سيبقى يميناً ام سينحرف شمالاً، وهل سيبقى في السماء الأولى أم سيغوص في باطن الأرض.

أضاف في تدوينة بفيسبوك قائلًا: “على السيد باثيلي ان يدرك ذلك ويحسب له حساباً وان يعد العدّة للجم هذه المزاجية، وهناك عوامل أعتقد انها حاسمة حازمة في ضبط المزاجية، أحد هذه العوامل هو العامل الخارجي، العامل الخارجي الذي يُدخل في روع ذوي العلاقة بان من يلعب بمزاجية، سيكون خارج الحلبة، ولو استطاع باثيلي ارسال هذه الرسائل، كثيرون، سيتوقف مزاجهم ومزاجيتهم عن تغير الاتجاهات والتوجهات، والعامل الخارجي له تأثير خطير على المزاج، فليجرب السيد باثيلي هذا العامل” وفق تعبيره.