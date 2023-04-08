ليبيا.. نشرة الارصاد الجوية لكميات الامطار خلال 24 ساعة الماضية

نشر المركز الوطني للارصاد الجوية نشرة خاصة بكميات الامطار التي هطلت خلال الـ24 ساعة الماضية حتى صباح اليوم السبت بعد تأثر مناطق ليبيا بمنخفض جوي مصحوب برياح شمالية شرقية على مناطق الشمال الغربي، تكون نشطة وباردة، وسقوط أمطار تصحبها خلايا رعدية وتبروري.

وبحسب النشرة فإن كميات الامطار التي هطلت في نالوت بلغت 5 ملم، وفي زوارة 15 ملم، ويفرن 4 ملم، السبيعة 6 ملم.

كما بلغت كميات الامطار في جنزور 11.5 ملم، وفي مدينة غريان7 ملم، وفي الخمس 5 ملم، وفي مدينة مصراته 5 ملم، و سرت 2 ملم، و بنينا 2ملم، و المرج 1 ملم.

وفيما يلي نشرة الامطار كاملة: