نص البيان الختامي لاجتماع اللجنة العسكرية المشتركة والقيادات العسكرية والأمنية في بنغازي وما تم الاتفاق عليه

عقدت اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 في مدينة بنغازي، وبحضور الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، اجتماعاً ضم عدداً من قادة الوحدات العسكرية والأمنية من المناطق الغربية والشرقية والجنوبية.

وبحسب بيان صادر عن بعثة الامم المتحدة للدعم في ليبيا، يهدف اللقاء تعزيز الثقة بين القادة العسكريين والأمنيين لدعم العملية السياسية وللمضي قدماً في توفير بيئة مناسبة لإجراء انتخابات حرة ونزيهة خلال العام الجاري (2023) والقبول بنتائجها من كافة الأطراف.

وبحسب البيان فقداتفق المجتمعون على النقاط التالية:

الالتزام الكامل بكل ما نتج عن الحوار بين اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 والقادة العسكريين والأمنيين في اجتماعي تونس وطرابلس. أكد المجتمعون على استعدادهم لتقديم كافة أشكال الدعم لتأمين الانتخابات بكافة مراحلها. الحث على دعم جهود اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 ولجنة التواصل الليبية المنبثقة عنها في اخراج المرتزقة والمقاتلين الاجانب. البدء بإجراءات عملية للبدء بمعالجة مشاكل النازحين والمهجرين والمفقودين وضمان العودة الآمنة لهم بالتنسيق بين الأجهزة الأمنية المعنية في مختلف مناطق ليبيا. تبادل المعلومات فيما يخص المحتجزين لدى الطرفين والبدء باتخاذ خطوات عملية لتبادل المحتجزين بأسرع وقت. يقدر المجتمعون مبادرة القيادة العامة بالإفراج عن ستة من الموقوفين لديهم من أبناء المنطقة الغربية على قضايا أمنية.

كما تم الاتفاق على تحديد موعد الاجتماع القادم بعد شهر رمضان المبارك في مدينة سبها، جنوب البلاد، وفقاً للبيان.