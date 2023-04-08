باتيلي يحث القيادات الاجتماعية على دعم إجراء انتخابات سلمية هذا العام

حث المبعوث الأممي إلى ليبيا عبد الله باتيلي الوجهاء وكافة القيادات الاجتماعية على المشاركة بفاعلية لتقديم الدعم الكامل للعملية الانتخابية ودعم إجراء انتخابات سلمية هذا العام.

جاء ذلك خلال لقاء باتيلي أمس الجمعة مع مجموعة من الوجهاء والمشايخ من برقة على هامش اجتماع اللجنة العسكرية المشتركة والقادة العسكريين والأمنيين الذي عقد في بنغازي.

وبينت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا في سلسلة تغريدات لها بموقع “تويتر” أن اللقاء جزء من مبادرة باتيلي لتمكين الانتخابات من خلال مسار شامل.

وشدد الوجهاء على التزامهم بالمصالحة الوطنية والعملية السياسية الشاملة لضمان إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في 2023.

واتفقت اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 خلال اجتماعها في مدينة بنغازي، بحضور المبعوث الأممي إلى ليبيا عبد الله باتيلي على على الالتزام الكامل بكل ما نتج عن الحوار بين اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 والقادة العسكريين والأمنيين في اجتماعي تونس وطرابلس كما أكدوا على استعدادهم لتقديم كافة أشكال الدعم لتأمين الانتخابات بكافة مراحلها والحث على دعم جهود اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 ولجنة التواصل الليبية المنبثقة عنها في إخراج المرتزقة والمقاتلين الأجانب.

وبينت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا في بيان لها أن الاجتماع ضم عدداً من قادة الوحدات العسكرية والأمنية من المناطق الغربية والشرقية والجنوبية بهدف تعزيز الثقة بين القادة العسكريين والأمنيين لدعم العملية السياسية والمضي قدماً في توفير بيئة مناسبة لإجراء انتخابات حرة ونزيهة خلال العام الجاري (2023) والقبول بنتائجها من كافة الأطراف.