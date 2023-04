ليبيا – عقد وزير التخطيط في حكومة تصريف الأعمال محمد الزيداني مع سفير جمهورية فرنسا لدى ليبيا مصطفى المهراج والوفد المرافق له بحضور مدير مكتب التعاون الفني ومستشار وزارة التخطيط لشؤون التنمية المحلية.

اللقاء ناقش بحسب المكتب الإعلامي لوزارة التخطيط أوجه التعاون الثنائي والتنسيق في تطوير العديد من المجالات، خاصة التعاون في مجال التنمية الاقتصادية وعودة الشركات الفرنسية للمساهمة في تنفيذ مشروعات تنموية بمختلف القطاعات، والتعاون في مجال الطاقات المتجددة والمياه والنفط والاستفادة من الخبرات والتجارب الناجحة بما يحقق أهداف التنمية في ليبيا.

Shares

The post الزيداني يبحث مع مهراج سبل عودة الشركات الفرنسية للمساهمة في تنفيذ مشروعات تنموية first appeared on صحيفة المرصد الليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية