هيومن رايتس ووتش تنتقد قرار مجلس حقوق الإنسان بشأن ليبيا وتتحدث عن “تناقض” دولي

قالت منظمة هيومن رايتس ووتش إن هناك تناقضا كبيرا بين القرار الذي اعتمده “مجلس حقوق الإنسان” بشأن ليبيا والتقرير النهائي لـ “بعثة تقصي الحقائق” الذي يُفصّل الانتهاكات والتجاوزات في ليبيا، وفق قولها.

وبحسب المنظمة، فقد قوبل تقرير خبراء الأمم المتحدة الذي تحدث عن انتهاكات في ليبيا بقرار الاقتصار على دعم الأمم المتحدة في تقديم المساعدة الفنية وبناء القدرات للحكومة في طرابلس، عوضا عن الإصرار على مساءلة المتهمين.

وقالت المنظمة إن أسباب ذلك تعود إلى أن الحكومة الليبية هي من صاغت قرار الاقتصار على دعم الأمم المتحدة في تقديم المساعدة الفنية وبناء القدرات، بموافقة إيطالية مالطية، وفق قولها.

ودعت المنظمة الاتحاد الأوروبي إلى التعجيل بتغيير مساره من أجل تنفيذ ومتابعة توصية التقرير وتوصية مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان بضرورة إنشاء مجلس حقوق الإنسان في دورته المقبلة آلية مستقلة لرصد انتهاكات حقوق الإنسان في ليبيا.

ودعت رايتس ووتش الاتحاد الأوروبي إلى تعليق التعاون مع السلطات الليبية وتطبيق ما وصفته بـ”العناية الواجبة” بحقوق الإنسان بشكل صارم في تمويله لدول أخرى حتى تتوقف عن إرسال الناس إلى أماكن يواجهون فيها انتهاكات وظروف احتجاز غير إنسانية، حسب البيان.

المصدر: منظمة هيومن رايتس ووتش

