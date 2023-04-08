متطوعون يعملون على صيانة طريق ودان أبونجيم

استأنف فريق العمل التطوعي بودان حملة “تي تي” لصيانة طريق ودان أبونجيم حتى موقع مشروع اللود الزراعي الذي يبعد مسافة 200 كيلو متر.

وبينت وكالة الأنباء الليبية أن الفريق شرع بنصب مخيمه لبدء العمل على ازالة ركام الزوائد التي تتوسط الطريق نتيجة التشققات والحفر على الاتجاهين لغرض تعبئتها بالأسفلت ودكها لسد الحفر والتشققات العميقة التي تسببت في الكثير من حوادث السيارات وإزهاق الأرواح إضافة إلى الخسائر المادية متمثلة في السيارات .

وكان فريق العمل التطوعي بودان قد تسلم ” 4000 ” كيس من الأسفلت البارد وعدد 2 دورات مياه متنقلة وبعض الأدوات والمعدات للمساعدة في صيانة الطريق الرابط بين ودان وابونجيم.