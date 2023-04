باتيلي: القوانين الانتخابية قد تشترط استقالة كل الطامحين للترشح للرئاسية من مواقع المسؤولية

ليبيا – أكد الممثل الخاص للأمين العام رئيس البعثة الأممية للدعم في ليبيا، عبد الله باتيلي، أن مبادرته الداعمة لإجراء الانتخابات الرئاسية والنيابية بالبلاد خلال العام الجاري، تهدف لتحريك المياه السياسية الراكدة، وإشراك الجميع في رسم المسار نحو الاستحقاق الانتخابي.

باتيلي، وفي حوار إلى “الشرق الأوسط” تحدث عن مدى تأثير المرتزقة والمقاتلين الأجانب على الاستحقاق المنتظر، وموقفه من اختيار حكومة جديدة لإدارة الانتخابات،قائلاً:”نحن ننظر لتوحيد السلطة التنفيذية في ليبيا بواقعية، لكن يتوجب مقاربة توحيد الحكومة في هذا الوقت الحساس بكثير من الحذر، لأن هذا الموضوع قد يخلق تعقيداتٍ ليبيا في غنى عنها.

وعاد باتيلي وألقى بالكرة في ملعب لجنة (6+6)، وقال إن القوانين الانتخابية لا تزال قيد النقاش، وبالإمكان تضمينها أي شروط ترى الأطراف أنها تضمن حياد الإدارة في الإشراف على الانتخابات،مستكملاً:”قد يكون من بين ذلك اشتراط استقالة كل الطامحين للترشح للرئاسية من مواقع المسؤولية التي يشغلونها قبل فترة من تاريخ الانتخابات”.

وإلى نص الحوار :

س/ مبادرتكم لتفعيل مسار الانتخابات في ليبيا لا تزال يكتنفها الغموض بالنسبة إلى الكثيرين داخل ليبيا وخارجها… ما ملامح هذه المبادرة؟ مَن سيشارك فيها؟ وما المنتظر منها؟

ج/ يجب أن أوضح أولاً أن مبادرتي تهدف لتحريك المياه السياسية الراكدة مع البناء على التوافقات التي تم إحرازها حتى الآن بين مجلسي النواب والدولة بشأن الإعداد للانتخابات.

وبصيغة أخرى، تسعى المبادرة إلى توسيع دائرة المشاركة الليبية في تفعيل مسار الانتخابات وحل الأزمة الراهنة، وعدم ترك الأمر حكراً على المجلسين التشريعيين اللذين استغرقا ما يكفي من الوقت دون أن يتوصلا إلى نتائج ملموسة.

الجميع سيكون له كلمة في رسم المسار نحو الانتخابات إلى جانب مجلسَي النواب والدولة، وستُشرك المبادرة طيفاً واسعاً من المكونات الليبية من قوى سياسية وأمنية فاعلة، وأحزاب وممثلين عن النساء والشباب والأعيان، ومنظمات المجتمع المدني. ولن يكون لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا أي دور في اختيار من يمثل هذه المكونات.

يجب أن أشير ثانياً إلى أن هذه المبادرة تقترح آلية عمل مرنة، وغير تقليدية. إذ ستعتمد على ما تُعرف بدبلوماسية الوسيط المتنقل بين الأطراف (Shuttle diplomacy) والتي سأسهر عليها شخصياً بهدف مساعدة الليبيين على التوصل إلى توافقات وطنية حول أهم القضايا التي تتطلبها الانتخابات. وتشمل هذه القضايا، كما أوضحت في تصريحات سابقة، أكثر من مجرد تبني قاعدة دستورية وقوانين انتخابات، على أهمية هذين الأمرين.

ومن بين القضايا التي سيتم الحسم فيها، مسألة تأمين الانتخابات، وضمان حرية تنقل المرشحين لإجراء حملاتهم الانتخابية، وضمان موافقتهم على النتائج، وتبنيهم مدونة سلوك (أو ميثاق شرف) والتزامهم بها، وإقرار آلية حكومية شفافة للإنفاق، وأي قضايا أخرى قد يستدعيها التحضير الجيد للانتخابات.

إن المهمة الأساسية للانتخابات هي اختيار قيادة جديدة للبلاد، ولذلك فهي تتطلب التزام وانخراط جميع الأطراف لا مجلسَي النواب والدولة فقط اللذين قد يكون بعض أعضائهما ضمن المترشحين.

س/ وهل القرارات التي ستنتج عن المبادرة ستكون مُلزمة لجميع الأطراف أم أنها مجرد توصيات؟

ج/ يمكنني القول إن القرارات التي ستنتج عن هذه المبادرة ستحظى بالشرعية، لأنها ستكون بالضرورة محل إجماع وطني وتعكس أوسع توافق ممكن. إذ ستكون تعبيراً عن التزام جميع الأطراف ومسؤوليتهم السياسية والأخلاقية.

وسيكون هذا الالتزام، بالإضافة إلى متابعة المواطنين والهيئات والمنظمات التي تمثلهم، من بين أهم الضمانات لتطبيق القرارات التي سيتم التوافق عليها.

س/ حال تعثر التوافق حول شروط الترشح للانتخابات الرئاسية، هل ستتوجهون إلى إجراء انتخابات برلمانية فقط خلال العام الجاري؟

ج/ من حيث المبدأ، نحن ندعم أي توافق ليبي واسع يضع البلاد على طريق التعافي، ويعيد إضفاء الشرعية على مؤسسات الدولة، ويفتح الباب أمام السلام والاستقرار المستدامين، والتنمية وإعادة الإعمار والاهتمام برخاء المواطنين.

الأزمة الراهنة تستدعي لحلها توافقاً على كل القضايا الخلافية. ومن هنا نقول إن توافق الليبيين هو الكلمة الفصل،ولكن، ما لمسته من الليبيات والليبيين الذين أقابلهم، وما أسمعه من المجتمع الدولي، وما أفهمه من الإقبال الكثيف على التسجيل في القوائم الانتخابية، يصبّ كله في اتجاه إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية متزامنة قبل نهاية 2023.

إذا تمت هذه الانتخابات بنجاح، وهذا ما نعمل من أجله مع كل الشركاء الليبيين، فإنها ستُعيد الشرعية المفقودة لمؤسسات البلاد.

س/ أين تقع مبادرتكم مما تم التوافق عليه حتى الآن بين مجلسَي النواب و«الأعلى للدولة»، خصوصاً تبنيهما التعديل الثالث عشر للإعلان الدستوري؟

ج/ المبادرة، وربحاً للوقت، ستبني على ما تم التوصل إليه من توافقات بين مجلسي النواب والدولة، بما في ذلك المعالجات اللازمة في التعديل الـ13 للإعلان الدستوري. وفي هذا الإطار، عرضت تقديم المساعدة الفنية واللوجستية وتوفير الخبرات اللازمة لدعم لجنة (6+6) المكلفة بإعداد القاعدة الدستورية وقوانين الانتخابات، حتى يُثمر عملها نتائج ملموسة في أقرب وقت ممكن.

علينا ألاّ ننسى كذلك التوافقات المهمة والمشجعة جداً بين أعضاء اللجنة العسكرية المشتركة “5+5” بشأن حماية الانتخابات، وتأمين حركة المرشحين في مختلف مناطق البلاد.

علاوة على ذلك، ستعطي هذه المبادرة، من خلال منهج المشاركة الواسعة إلى جانب المجلسين، الاهتمام اللازم لمعالجة القضايا التي تشكل مبعث قلق. ومن تلك القضايا على سبيل المثال، التوافق على الإدارة الشفافة للموارد الوطنية، وضمان بيئة تنافسية متكافئة بين المترشحين، وضمان حياد الإدارة.

س/ وماذا عن الضمانات والأدوات التي ستدفع الأطراف كافة للقبول بنتائج العملية الديمقراطية؟

ج/ يجب توفير عدة عوامل من أجل إنجاح العملية الانتخابية، وهي معروفة للجميع في ليبيا، والعمل عليها بدأ من الآن وسيستمر إلى يوم الاقتراع، بل ويتجاوزه إلى حين تنصيب المؤسسات المنتخبة.

أحد أهم هذه العوامل هو الأمن. يجب توفير الحماية للانتخابات بما في ذلك ضمان حرية المرشحين والأحزاب السياسية في التنقل في أرجاء ليبيا كافة، وفي إجراء حملاتهم الانتخابية ولقاء الناخبين بحرية بعيداً عن أي تضييق أو ترهيب. الوضع الأمني مهم كذلك للمواطنين، خصوصاً النساء، من أجل القيام بواجبهم الانتخابي بحرية ودون ضغوط أو خوف على سلامتهم.

من أهم الضمانات كذلك، تعهد المرشحين المسبق بالقبول بنتائج الانتخابات، دون المس بحقهم في تقديم الطعون بالطرق القانونية المعروفة. إنها مسألة التزام سياسي وأخلاقي.

كما يجب على الأطراف السياسية أن تتبنى مدونة سلوك وأن تحترم بنودها، التي يجب أن تنص فيما تنص عليه، على الابتعاد عن التحريض وخطاب الكراهية، والالتزام بأخلاقيات التنافس الشريف والابتعاد عن أي إجراءات أو أعمال من شأنها الإخلال بسلامة الانتخابات ونزاهتها.

على العملية الانتخابية أن تكون واجهة لتنافس البرامج والرؤى السياسية لصالح ليبيا موحدة وذات سيادة ينعم بخيراتها كل الليبيين.

س/ هل هناك مطالبات بضرورة استقالة المسؤولين الحاليين من مناصبهم إذا رغبوا في الترشح؟

ج/ هنالك إدراك من الجميع لضرورة توفير شروط متكافئة للتنافس الانتخابي الشريف. وفي هذا الباب يجب التأكيد مرة أخرى على ضرورة توفير آلية حكومية شفافة للرقابة على الإنفاق العام، ومنع استعمال موارد الدولة لأغراض انتخابية، أو لترجيح كفة مرشح ما على حساب منافسيه. هذا إجراء مهم لضمان بيئة تنافس متكافئة بين جميع المترشحين.

ويدخل في نفس الباب أي توفير أرضية متكافئة للتنافس الانتخابي، ضرورة استقالة المسؤولين الحاليين من مناصبهم قبل فترة تحددها القوانين الانتخابية. هذه الأمور يجب أن يتوافق عليها الليبيون أنفسهم، منذ الآن وقبل وضع خارطة طريق للانتخابات خلال يونيو المقبل.

في العموم، إجراءات ضمان نجاح العملية الانتخابية تبدأ من الآن وتستمر إلى ما بعد الانتخابات مروراً بيوم الاقتراع نفسه.

س/ وجود المرتزقة والقوات الأجنبية في ليبيا، هل سيكون عاملاً معرقلاً للعملية الانتخابية؟

س/ صحيح أن وجود المقاتلين الأجانب والمرتزقة مشكلة تؤرق الليبيين ودول الجوار والمجتمع الدولي ككل. لكن مدى خطورة هذه الظاهرة يعتمد في جزء كبير منه على إرادة الأطراف الليبيين ومدى التزامهم باتفاقاتهم الأمنية، ورغبتهم في توحيد مؤسساتهم، بما في ذلك المؤسستان العسكرية والأمنية، وإصرارهم على إعادة الهيبة لسيادتهم الوطنية.

الأمر إذن يعود في نهاية المطاف إلى الليبيين أنفسهم. وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا وكثير من أعضاء المجتمع الدولي مستعدون للمساعدة على سحب المقاتلين الأجانب والمرتزقة وإعادة إرساء السيادة الليبية.

س/ هل هنالك أي أفق زمني لخروج هذه العناصر من ليبيا؟

ج/ يمكن القول إن هنالك تقدماً في ملف سحب المقاتلين الأجانب والمرتزقة بفضل العمل الجاد الذي تقوم به اللجنة العسكرية المشتركة، وبفضل التعاون الذي يُبديه بعض الدول المعنية كالسودان والنيجر وتشاد. ولا شك أنكم تتابعون التقدم الذي أحرزته لجان الاتصال الليبية ونظيراتها الممثلة لهذه البلدان خصوصاً في ما يتعلق بإنشاء آلية لتبادل البيانات، بالإضافة إلى برامج العودة الطوعية.

هذا المسار يمضي في الاتجاه الصحيح ونحن نتابعه عن كثب بمعية شركائنا الليبيين والإقليميين والدوليين. وهنا أجدد التأكيد على الرغبة المشتركة لدى ليبيا وجيرانها في إنهاء وجود المرتزقة والمقاتلين الأجانب على الأراضي الليبية، بما يضمن احترام سيادة ليبيا ووحدتها الترابية دون الإضرار بدول الجوار.

وقد أكدتْ جولتي الأخيرة في دول الجوار الليبي، والتي شملت كلاً من السودان وتشاد والنيجر، على الالتزام المشترك إزاء حل هذه المعضلة.

س/ هل ترى أن تأخر إجراء الانتخابات هو بسبب عدم جاهزية القوانين، أم بسبب «القوة القاهرة» التي أعلنت عنها المفوضية العليا فيما سبق؟

ج/ هنالك ميل لدى أغلب الأطراف السياسية في ليبيا إلى محاولة التنصل من مسؤوليتها في تعطيل المسار الانتخابي وإلقاء اللوم على الأطراف الأخرى. هذه مقاربة غير مفيدة إذا كنا نريد المضيّ قدماً، وبشكل إيجابي، نحو إجراء الانتخابات قبل نهاية العام الجاري. انتهى وقت إلقاء اللوم وحان وقت العمل وتسريع الخطى لتلبية تطلعات الناخبين الليبيين الذين سجلوا بكثافة في القوائم الانتخابية.

لا شك أن الجميع يتحمل المسؤولية بشكل أو بآخر في عدم إجراء الانتخابات في ديسمبر 2021.

لقد كان التأجيل إلى ما لا نهاية مناسباً لقوى الأمر الواقع، وهذه حقيقة لا تغيب عن الليبيين. فالوضع القائم يخدم فقط بعض الأشخاص، لذلك استمر التعطيل عبر مناورات مختلفة تعتمد في العموم على قاعدة الاتفاق على الاختلاف.

تفادياً لتكرار الأسباب أو الأعذار، أو سمِّها ما شئت، لتأجيل الانتخابات، تقضي المبادرة التي أطلقتها بالعمل، بالتوازي مع لجنة (6+6) على كل القضايا الأمنية والسياسية والفنية التي يستدعيها إجراء الانتخابات. بهذه الطريقة، نضمن استكمال الإطار القانوني، ونتفادى حصول القوة القاهرة مرة أخرى.

س/ ما موقفكم من اختيار حكومة جديدة تكون مسؤولة عن إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية؟

ج/ المحاولات الجادة لتوحيد المؤسسات الليبية على المستويين العسكري والأمني لا تستثني السلطة التنفيذية. لكن يتوجب مقاربة توحيد الحكومة في هذا الوقت الحساس بكثير من الواقعية والحذر، لأن هذا الموضوع قد يخلق تعقيدات سياسية وإجرائية، بل حتى قانونية ودستورية، ليبيا في غنى عنها.

تشكيل الحكومات غالباً ما يترافق مع تدافع على المناصب واختلاف على الحصص وتهافت على المصالح الفردية والفئوية، وهذا لن يخدم المساعي الهادفة إلى التركيز على الاستحقاق الانتخابي مع الاستمرار في تصريف أعمال الدولة والشؤون اليومية للمواطنين.

نحن ننظر إلى موضوع توحيد السلطة التنفيذية بواقعية، ترمي إلى تحقيق الهدف الأسمى المرجوّ، وهو إجراء الانتخابات تحت سلطة واحدة، دون خلق مزيد من التعقيدات.

س/ لكنّ الكثيرين متخوفون من أن استمرار حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة يضر بشروط التنافس الشريف بين المترشحين؟

ج/ طبعاً الواقعية التي نقارب بها مسألة توحيد السلطة التنفيذية لا تُلغي التخوفات المشروعة للأشخاص الذين يطالبون بحكومة مصغرة ومستقلة. لذلك، نأمل من خلال المساعي الحميدة التي أقودها في توفير أرضية متكافئة للتنافس الحر والشريف بين جميع المترشحين، وإقرار آلية شفافة للرقابة على المصروفات الحكومية تفادياً لاستغلال موارد الدولة لأغراض انتخابية.

أضف إلى ذلك، أن القوانين الانتخابية ما زالت قيد النقاش وبالإمكان تضمينها أي شروط ترى الأطراف أنها تضمن حياد الإدارة في الإشراف على الانتخابات. قد يكون من ذلك مثلاً اشتراط استقالة كل الطامحين للترشح للانتخابات الرئاسية من مواقع المسؤولية التي يشغلونها قبل فترة من تاريخ الانتخابات.

