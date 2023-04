خلال اجتماع بنغازي.. “باتيلي” يعرب عن أمله في إيجاد ميثاق شرف يلتزم بتأمين انتخابات 2023

قال رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عبدالله باتيلي، إنه يأمل أن يكون الاجتماع العسكري والأمني لقيادات المنطقتين الغربية والشرقية قادرا على المضي قدمًا نحو اعتماد ميثاق شرف يرسم معالم بيئة سياسية مواتية، تلتزم بتأمين انتخابات حرة ونزيهة في عام 2023 وتأييد نتائجها.

وذكر باتيلي خلال افتتاح أعمال الاجتماع العسكري والأمني في بنغازي، أن استمرار هذه الاجتماعات سيساهم في توفير أساس متين لتسوية سياسية تُتَوج بحل الأزمة من خلال خلق بيئة مواتية لإجراء انتخابات شاملة وحرة ونزيهة عام 2023، وفق وصفه.

وبيّن باتيلي أن هذه الاجتماعات يجب ألا تحيد عن مسارها بسبب خطابات الاستقطاب التي يميل البعض للترويج لها، بحسب قوله.

وأوضح باتيلي أن الجميع يعلم أن حل الأزمة الليبية بشكل كامل، ووضع حد للجمود السياسي الراهن، يحتاجان إلى وقت وصبر.

وأكد باتيلي على ضرورة بدء عهد جديد من المصالحة الوطنية الشاملة في جميع مناطق ليبيا، قائلا: ” حان الوقت لتهيئة الظروف لاستعادة ليبيا ونهضتها”.

وأشار باتيلي الىعأن مبادرته تهدف إلى اعتماد إطار قانوني وتبني مسار محدد زمنياً لإجراء الانتخابات في عام 2023، وتوفير أرضية لتعزيز الإجماع حول المسائل ذات العلاقة بالاستحقاق الانتخابي.

ودعا باتيلي إلى ضمان توفير الجهات العسكرية والأمنية بيئة أمنية مواتية تسبق وترافق الانتخابات ومابعدها، والالتزام بقبول نتائجها على أن يتم إبراز ذلك بوضوح.

ودعا باتيلي المجتمعين إلى إظهار وحدة تاريخية من خلال وضع خطوات عملية تمهد للعودة الآمنة للنازحين ولإطلاق سراح المعتقلين.

وأوضح أنه يعتزم زيارة مدينة سبها اليومين المقبلين لضمان مشاركة الأطراف من كافة أرجاء ليبيا في رسم معالم الطريق نحو الخروج من هذه الأزمة.

وتابع باتيلي أن جولته في السودان وتشاد والنيجر، تأتي في إطار حشد الدعم لجهود اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 ولجان التواصل من البلدان الأربع.

وأضاف باتيلي أن هناك اتفاقا بين قادة هذه الدول على أهمية انسحاب منسق ومتسلسل ومتزامن ومتوازن للمقاتلين الأجانب والقوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا.

المصدر: بعثة الامم المتحدة للدعم في ليبيا

