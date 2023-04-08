تعرف على ما تم الاتفاق عليه في اجتماع اللجنة العسكرية 5+5 في بنغازي

اختمت اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 اعمال اجتماعها في مدينة بنغازي، وبحضور الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، والذي ضم عدداً من قادة الوحدات العسكرية والأمنية من المناطق الغربية والشرقية والجنوبية.

وبحسب بيان صادر عن بعثة الامم المتحدة للدعم في ليبيا، فقد اتفق المجتمعون على الالتزام الكامل بكل ما نتج عن الحوار بين اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 والقادة العسكريين والأمنيين في اجتماعي تونس وطرابلس.

كما شمل الاتفاق على الاستعداد لتقديم كافة أشكال الدعم لتأمين الانتخابات بكافة مراحلها، بالاضافة إلى الحث على دعم جهود اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 ولجنة التواصل الليبية المنبثقة عنها في اخراج المرتزقة والمقاتلين الاجانب.

وبحسب البيان فقد اتفق المجتمعون على البدء بإجراءات عملية للبدء بمعالجة مشاكل النازحين والمهجرين والمفقودين وضمان العودة الآمنة لهم بالتنسيق بين الأجهزة الأمنية المعنية في مختلف مناطق ليبيا، وكذا تبادل المعلومات فيما يخص المحتجزين لدى الطرفين والبدء باتخاذ خطوات عملية لتبادل المحتجزين بأسرع وقت.

كما تم الاتفاق على تحديد موعد الاجتماع القادم بعد شهر رمضان المبارك في مدينة سبها، جنوب البلاد، وفقاً للبيان.