لجنة “5+5” والقيادات العسكرية والأمنية تؤكد الاستعداد لدعم تأمين الانتخابات

أخبار ليبيا 24

أكدت اللجنة العسكرية المشتركة “5+5” والقيادات العسكرية والأمنية في ختام اجتماعهم بمدينة بنغازي استعدادهم لتقديم أشكال الدعم كافة لتأمين الانتخابات بمراحلها كافة.

وبحسب بيان نشرته البعثة الأممية حث المجتمعون على دعم جهود اللجنة العسكرية المشتركة “5+5” ولجنة التواصل الليبية المنبثقة عنها في إخراج المرتزقة والمقاتلين الأجانب.

كما توافق المجتمعون في بنغازي على البدء في إجراءات عملية للبدء بمعالجة مشاكل النازحين والمهجرين والمفقودين وضمان العودة الآمنة لهم بالتنسيق بين الأجهزة الأمنية المعنية في مختلف مناطق ليبيا.

وأشار البيان أيضا إلى تبادل المعلومات فيما يخص المحتجزين لدى الطرفين والبدء باتخاذ خطوات عملية لتبادل المحتجزين بأسرع وقت.

كما عبر المجتمعون عن تقديرهم لمبادرة القيادة العامة بالإفراج عن ستة من الموقوفين لديهم من أبناء المنطقة الغربية على قضايا أمنية.

ومن المقرر الاتفاق على تحديد موعد الاجتماع القادم بعد شهر رمضان المبارك في مدينة سبها، جنوب البلاد، وفق البيان.

وانطلقت مساء الجمعة في قصر المؤتمر بفندق الفضيل في مدينة بنغازي، اجتماعات اللجنة العسكرية المشتركة “5+5” والقيادات العسكرية والأمنية والميدانية من شرق وغرب ليبيا، بحضور الممثل الخاص للأمين العام رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم لدى ليبيا عبدالله باتيلي.