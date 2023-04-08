الشريف الوافي: نجحنا في إدارة نادي النصر وتحصلنا على 13 بطولة

قال المرشح الرئاسي الشريف الوافي، إنه نجح في إدارة نادي النصر الرياضي، وتحصل خلالها على 13 بطولة.

كتب قائلًا على فيسبوك: ” تزامنا مع زيارة الأخوة رابطة سكان مدينة المرج القديم التاريخية، وكعادة كل رمضان في نفس الموعد زارني مجموعة من قدماء ورموز ورؤساء سابقين لنادي النصر الرياضي، هذا النادي العريق العزيز علي قلبي وجميع أبنائه من مشجعين ومسئولين ورياضيين”.

أضاف: “التمست الوفاء من أبناء النادي والاحترام منذ أن ترأست مجلس الاداره إلى اليوم، تحصلنا علي ثلاثة عشر بطولة في فترة قياسية، وليس بالمال فقط ولا بالمهارات فقط ،ولكن باداره قويه وقريبه من أبناء النادي جميعا، إدارة احتوت أطياف النادي المختلفة، واحتوت الجميع، فتمسك الجميع بالنادي واثمر هذا عن توريد جميع الكؤوس للنادي في 2017/2018”.