مديرية أمن الجفارة تضبط 9 مطلوبين على ذمم قضايا جنائية

العنوان-طرابلس

أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة قيام مديرية أمن الجفارة من ضبط 9 مطلوبين على ذمم قضايا جنائية مختلفة.

وأشارت المديرية في بيان لها إلى أن ذلك يأتي تنفيذاً للخطة الأمنية رقم 2 الصادرة عن مديرية أمن الجفارة بشأن ضبط المجرمين والمطلوبين لدى مراكز الشرطة.

وقالت الوزارة أن أعضاء القافلة الأمنية المشتركة تمكنوا خلال الأسبوع الماضي من ضبط تسعة أشخاص مطلوبين لدى مراكز الشرطة على ذمم قضايا جنائية مختلفة.

ولفتت الداخلية إلى أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المقبوض عليهم وإحالتهم إلى مراكز الشرطة المختصة.