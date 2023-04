ليبيا – أعلنت إدارة الميزانية بوزارة المالية في حكومة تصريف الأعمال زيادة مرتبات ثمانية وثلاثين ألفًا وخمسمئة واثنين وخمسين موظفًا في شهر أبريل.

الإدارة وفي تنويه نشرته عبر مكتبها الإعلامي، أوضحت أن عدد الموظفين اللذين تم تعديل مرتباتهم بالزيادة (علاوة سنوية) بلغ تسعة وستين ألف موظف.

