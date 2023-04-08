هيئة الأوقاف: ندعو الليبيين إلى نصرة المستضعفين في فلسطين كلٌ بما يطيق

نددت هيئة الأوقاف طرابلس، بالحملة الصهيونيـة التي يتعرض لها المسلمون في فلسطين، من قتلٍ، وترويعٍ، وتدنيسٍ للمسجد الأقصى أولى القبلتين، وتعدٍّ على الحقوق.

قالت الهيئة الاي يترأسها حميدة العباني: “يَجِد المسلمُ الغيورُ على دينه في القلب غُصَّةً، وفي النفس مرارة، خاصةً وأن هذه الاعتداءاتِ السافرةَ قد زامنت لياليَ فاضلةً، وشهراً فاضلاً، كان يترقبُه المظلومون الفلسطينيون بفرح وسرور، وإن الهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية لتؤكد على إنكارها هذا الاعتداء، وتدعو المسلمين عموما والليبيين خصوصا إلى نُصرةِ المستضعفين في فلسطين، كلٌّ بما يُطيق”.