الرقابة على الأغذية: إغلاق محل في غات بعد ضبط لحوم فاسدة

أعلن مركز الرقابة على الأغذية والأدوية اليوم السبت ضبط لحوم فاسدة في أحد المحلات بمدينة غات وإغلاق المحل.

وأكد مركز الرقابة على الأغذية أن قسم الرقابة الدخلية بمكتب غات قام رفقة أعضاء حملة الأمن الغذائي بزيارة تفتشية لعدة محلات لبيع اللحوم وسلخانة ببلدية غات.

وأشار المركز إلى ضبط لحم فاسد فى أحدا المحال بسبب عملية فك التجميد المتكررة عليه و تم قفل محل بيع اللحوم من قبل اللجنة وإحالة جميع المخالفات إلى جهاز الحرس البلدي.

كما وجدت اللجنة أن النظافة العامة سيئة جدا في موقع السلخانة.

وفي سياق منفصل واصل مركز الرقابة على الأغذية والأدوية مكتب الزنتان جولاته التفتيشية التي استهدفت المخابز للتأكد من مدى مطابقتها للمواصفات الليبية والاشتراطات الصحية وتم اتخاد الإجراءات القانونية اللازمة .