الشريف: مجلس الدولة سيجتمع مع البرلمان تحت الإذلال والتهديد

ليبيا – شن المحلل السياسي فيصل الشريف هجومًا لاذعًا بسبب نشر مجلس النواب قوانين انتخاب رئيس الدولة والبرلمان في العدد الخامس من الجريدة الرسمية للبرلمان.

الشريف وفي منشور له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”،قال:” حتى قانون انتخاب رئيس الدولة الباطل، وقانون انتخاب البرلمان الباطل لسنة 2021 نشرها عقيلة صالح”.

ووجه الشريف رسالة إلى مجلس الدولة ،قائلاً:” يا لجنة الـ 6 التابعة للمشري الآن تجتمعون مع لجنة عقيلة وتحت الإذلال والتهديد، يا تمشوا الي يبوه وتبلعون وتسكتون، يا إما يفرض عليكم القانونين متاعه لأنكم من الأساس حللتوا له قاعدته الدستورية”.

