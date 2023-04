اجتماع بنغازي يشدد على “المضي نحو الانتخابات وإخراج المرتزقة”

أكدت قيادات عسكرية وأمنية عن المنطقتين الشرقية والغربية خلال اجتماع بمدينة بنغازي بحضور لجنة 5+5 والمبعوث الأممي لدى ليبيا “عبد الله باتيلي” الالتزام بما نتج عن الاجتماعين السابقين بتونس وطرابلس.

وأوضح المجتمعون في بنغازي أمس الأحد خلال بينهم الختامي، استعدادهم لتقديم كافة الدعم لتأمين الانتخابات في كافة مراحلها، حسب وصف البيان.

وحثت القيادات على دعم اللحنة العسكرية 5+5 ولجنة التواصل المنبثقة عنها في إخراج المرتزقة والمقاتلين الأجانب.

وشدد المجتمعون على زيادة الجهود لحل مشكلة المهجرين والمتضررين من الحروب السابقة واستمرار جھود المصالحة الوطنیة وجبر الضرر.

واتفق المجتمعون على تبادل المعلومات فيما يخص المحتجزين لدى الطرفين والبدء في اتخاذ خطوات عملية لتبادل المحتجزين بأسرع وقت، وفق البيان.

كما تم الاتفاق على عقد اجتماع آخر في مدينة سبها بعد شهر رمضان المبارك.

يشار إلى أن لجنة 5+5 وقيادات عسكرية وأمنية من الشرق عقدوا اجتماعا في 26 مارس في طرابلس مع قيادات عسكرية وأمنية من الغرب، بحضور المبعوث الأممي عبدالله باتيلي.

وكان أول اجتماع بينهم قد عقد في تونس منتصف مارس الماضي، واتفقوا خلاله على توحيد الصف لتنظيم انتخابات حرة ونزيهة في ليبيا خلال العام الجاري 2023.

المصدر: بيان + ليبيا الأحرار

