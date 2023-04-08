حماية الأسرة في بنغازي تنظم حملة خيرية لمساعدة الأسر المحتاجة

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عُقد بقسم حماية الطفل والأسرة التابع لمديرية أمن بنغازي اجتماع، ضم كل من رئيس قسم حماية الأسرة والطفل بمديرية أمن بنغازي العقيد مرعية الفرجاني، ورئيس مكتب شؤون المرأة بالقيادة العامة للقوات المسلحة د. عائشة البرغثي.

كما ضم الاجتماع، رئيس مكتب شؤون المرأة بمجلس حكماء بنغازي ورئيس منظمة لا لجسور المعاقين سلوى الماجري، إضافة إلى د.ليلى الأوجلي وفريحة الرياني عن الخدمة الإجتماعية، وعن منظمة الطموح والأستاذة عفيفة المجبري عن مشائخ بنغازي خديجة الفزاني، وعن نقابة الخدمة الإجتماعية اسماء البركي.

ونوقش خلال الاجتماع تنظيم حملة خيرية لمساعدة الأسر المحتاجة وتنظيم رحلة إلى دار المسنين للوقوف على أحتياجاتهم وتقديم الدعم لهم.