لافروف: الناتو دمر ليبيا.. واتفقنا مع تركيا على توحيد القوى الليبية

أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف بعد محادثات مع نظيره التركي مولود تشاووش أوغلو في أنقرة الجمعة، وحدة هدف البلدين فيما يتعلق بالأزمة الليبية.

لافروف وفي مؤتمر صحفي مشترك، وفقًا لما نقلته قناة “روسيا اليوم” قال: “من بين القضايا الإقليمية ناقشنا الملف الليبي، لا سيما بعد أن تم تدمير هذا البلد بالاعتداء من قبل الناتو، وكانت هناك عدة محاولات لإصلاح البلاد من قبل الاتحاد الأوروبي والدول الإقليمية، إلا أن العمل ما يزال لا يتقدم بحسب الوتيرة المرغوبة”.

وتابع لافروف حديثه: “لدينا مع الطرف التركي هدف واحد هو توحيد القوى الليبية وبناء الدولة الليبية على هذا الأساس”.

من جانبه، صرح تشاووش أوغلو بأنه آن الأوان لإجراء انتخابات شفافة ونزيهة في ليبيا، داعيًا جميع الأطراف إلى التوحد.