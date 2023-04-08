البعثة الأممية: باتيلي طلب من مشايخ برقة دعم مبادرته للانتخابات

التقى الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة عبد الله باتيلي بمجموعة من الوجهاء والمشايخ من برقة على هامش اجتماع اللجنة العسكرية المشتركة والقادة العسكريين والأمنيين الذي عقد أمس الجمعة في بنغازي.

وقالت البعثة الأممية في بيان إن اللقاء جرى كجزء من مبادرة باتيلي لتمكين الانتخابات من خلال مسار شامل.

وبحسب البيان، شدد الوجهاء على التزامهم بالمصالحة الوطنية والعملية السياسية الشاملة لضمان إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في 2023.

من جانبه حث باتيلي الوجهاء وكافة القيادات الاجتماعية على المشاركة بفاعلية لتقديم الدعم الكامل للعملية الانتخابية ودعم إجراء انتخابات سلمية هذا العام.