ليبيا – صدر الخميس الموافق الـ 6 من شهر أبريل العدد الخامس من الجريدة الرسمية.

مجلس النواب نشر عبر مكتبه الإعلامي ما تضمنه العدد الخامس من الجريدة التي احتوت على: (قانون رقم (4) لسنة 2021 بتعديل القانون رقم (2) لسنة 2021 بشأن انتخاب مجلس النواب، وقانون رقم (5) لسنة 2021 بشأن إلغاء القانون رقم 144 لسنة 1970 القاضي بإلغاء جامعة السيد محمد بن علي السنوسي الإسلامي، وقانون رقم (6) لسنة 2021 بشأن منحة دعم الأسر، وقانون رقم (7) لسنة 2021 بشأن حماية مشروع النهر الصناعي،ةوقوانين رقم (8) لسنة 2021 بتعديل أحكام قانون إنشاء وكالة الأنباء الليبية، وتصويب الخطأ المادي في التعديل الدستوري الـ 13، وقانون رقم (5) لسنة 2023 بإنشاء المحكمة الدستورية العليا في ليبيا، وقانون رقم (1) لسنة 2021 بشأن انتخاب رئيس الدولة وتحديد اختصاصاته، وقانون رقم (2) لسنة 2021 بشأن انتخاب مجلس النواب وقانون رقم (3) لسنة 2021 بتعديل القانون رقم (1) لسنة 2021 بشأن انتخاب رئيس الدولة وتحديد اختصاصاته.

كما نشر في الجريدة أيضًا القرارات التالية: قرار مجلس النواب رقم(6) لسنة 2023 في شأن اعتماد انتخاب لجنة وتحديد مهامها وتصويب الخطأ المادي الواقع بالتعديل الدستوري الثالث عشر، وقانون رقم (5) لسنة 2020 بتعديل القانون رقم(2) لسنة 1979 بشأن الجرائم الاقتصادية.

Shares

The post البرلمان ينشر عبر الجريدة الرسمية قوانين انتخاب البرلمان ورئيس الدولة first appeared on صحيفة المرصد الليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية