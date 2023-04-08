الأرصاد الجوية : الأجواء باردة ومغيمة وأمطار محتملة على مناطق شمال البلاد

بنغازي 08 أبريل 2023 (وال)- توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية اليوم السبت، أن تبقى الأجواء باردة ومغيمة على أغلب مناطق الشمال يتخللها أحيانا هطول أمطار متفرقة، خاصةً على مناطق الشمال الشرقي.

إذ أنه من المتوقع أن تكون جيدة منتصف الأسبوع على بعض مناطق الساحل الشرقي والجبل الأخضر، فيما تنقشع السحب تدريجيا بداية من غد على مناطق الشمال الغربي، ومن المتوقع ظهور ضباب آخر الليل وخلال فترات الصباح الباكر غدا، خصوصا على مناطق المرتفعات الجبلية.

وأضاف المركز في نشرته اليومية أن تبقى الأجواء ساخنة نسبيا هذا اليوم على مناطق أقصى الجنوب الشرقي “السرير – تازربو – الكفرة”، بسبب تأثير المنخفض الصحراوي الذي تصاحبه رياح جنوبية غربية نشطة السرعة مثيرة للأتربة والرمال، تتحول غدا من القطاع الشمالي مع انخفاض تدريجي وملحوظ في درجات الحرارة.

وقال “إن المنطقة الممتدة من رأس أجدير حتى سرت – سهل الجفارة – إلى جبل نفوسة “:

حالة السماء: أجواء مغيمة هذا اليوم يتخللها من حين لآخر هطول أمطار متفرقة على بعض المناطق، مع ظهور ضباب هذه الليلة وخلال فترات الصباح الباكر غدا، خاصة على مناطق المرتفعات الجبلية.

الرياح: شمالية شرقية فشرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا على بعض المناطق، تتحول يوم الإثنين إلى شمالية غربية.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 13 و18 درجة مئوية، وتسجل زيادة طفيفة غدًا.

وأما الخليج – سهل بنغازي حتى أمساعد :

حالة السماء: تتكاثر السحب من حين لآخر على بعض المناطق يتخللها هطول أمطار متفرقة خاصةً على الجبل الأخضر.

الرياح: شرقية فشمالية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة تتحول غدا إلى شمالية غربية.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح على أغلب المناطق بين 15 و20 درجة مئوية، وتسجل تراجعا اعتبارًا من غد.

الجفرة – سبها – غـات – غدامس – الحمادة :

حالة السماء: غائمة جزئيا.

الرياح: شمالية غربية معتدلة السرعة تتحول غدا إلى شمالية شرقية.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 27 و31 درجة مئوية، ولا تتجاوز 23 درجة مئوية على غدامس والحمادة، وتسجل تراجعا من يوم غد.

الواحات – السرير – تازربو – الكفرة

حالة السماء: تتكاثر السحب صباح اليوم على مناطق الواحات مع احتمال سقوط أمطار متفرقة.

الرياح: شمالية شرقية معتدلة السرعة على الواحات، بينما تكون جنوبية فجنوبية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة مثيرة للأتربة والرمال على بقية المناطق، تتحول غدا إلى شمالية فشمالية غربية.

درجات الحرارة القصوى: لا تتجاوز 27 درجة مئوية على الواحات، تتراوح على بقية المناطق بين 36 و39 درجة مئوية، وتسجل انخفاضا من يوم غد.

وأشار المركز في نشرته إلى أن غروب الشمس هذا اليوم سيكون على تمام الساعة (19:31)، وأما شروقها ليوم الغد سيكون على تمام الساعة الساعة (06:44). (وال)

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