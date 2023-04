وصول مساعدات غذائية من ليبيا إلى تونس

أكد المدير الجهوي للشؤون الاجتماعية بتطاوين منير الخربي، وصول مساعدات غذائية من ليبيا إلى مخازن التضامن الاجتماعي بتونس، وفق ما نقله راديو موزاييك التونسي.

وأوضح الخربي، أنه من المنتظر أن يتم توزيع المساعدات الأسبوع المقبل، لصالح 6 آلاف عائلة محدودة الدخل لعدة معتمديات، حسب وصفه.

وكانت حكومة الوحدة الوطنية قد أرسلت منتصف يناير الماضي، شاحنات من المساعدات الغذائية كالسكر والزيت والدقيق والأرز إلى تونس، تضامنا معها في الوضع الاقتصادي الذي تمر به، وفق الملحق الإعلامي بسفارة تونس.

وأوضح الملحق أن المساعدات كانت محملة بما يتراوح بين 50 و65 طنا على 96 شاحنة انطلقت نحو معبر رأس جدير.

وشهد الرأي العام التونسي عقب الإعلان عن المساعدات الليبية انتقادات للرئيس قيس سعيد إزاء الأوضاع الاقتصادية والأزمة المالية التي تمر بها البلاد.

