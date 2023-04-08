الطقس في ليبيا.. أمطار وأجواء باردة على غالبية المناطق الشمالية

يتوقع خبراء الطقس بالمركز الوطني للأرصاد الجوية في ليبيا، أن تبقى الأجواء باردة ومغيمة على أغلب مناطق الشمال يتخللها أحيانا هطول أمطار متفرقة، خاصة على مناطق الشمال الشرقي، إذ أنه من المتوقع أن تكون جيدة منتصف الأسبوع على بعض مناطق الساحل الشرقي والجبل الأخضر.

وكشفت النشرة الجوية، عن أن الأجواء ستستمر ساخنة نسبيا هذا اليوم على مناطق أقصى الجنوب الشرقي “السرير – تازربو- الكفرة”، بسبب تأثير المنخفض الصحراوي الذي تصاحبه رياح جنوبية غربية نشطة السرعة مثيرة للأتربة والرمال، تتحول غدا من القطاع الشمالي مع انخفاض تدريجي وملحوظ في درجات الحرارة، وفق النشرة الصادرة عن المركز.

وفي راس أجدير حتى سرت – سهل الجفارة – جبل نفوسة، أجواء مغيمة هذا اليوم يتخللها من حين لآخر هطول أمطار متفرقة على بعض المناطق، مع ظهور ضباب هذه الليلة وخلال فترات الصباح الباكر غدا، خاصةً على مناطق المرتفعات الجبلية، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 13 و18 درجة مئوية، وتسجل زيادة طفيفة غدا.

وفي الخليج – سهل بنغازي حتى أمساعد، تتكاثر السحب من حين لآخر على بعض المناطق يتخللها هطول أمطار متفرقة خاصةً على الجبل الأخضر، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح على أغلب المناطق بين 15 و20 درجة مئوية، وتسجل تراجعا اعتبارا من غد.

وفي الجفرة – سبها – غـات – غدامس – الحمادة، السماء غائمة جزئيا، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 27 و31 درجة مئوية، ولا تتجاوز 23 درجة مئوية على غدامس والحمادة، وتسجل تراجعا من يوم غد.

أما في الواحات- السرير – تازربو – الكفرة، تتكاثر السحب صباح اليوم على مناطق الواحات مع احتمال سقوط أمطار متفرقة، ودرجات الحرارة القصوى لا تتجاوز 27 درجة مئوية على الواحات، تتراوح على بقية المناطق بين 36 و39 درجة مئوية، وتسجل انخفاضا من يوم غد.