شركة الكهرباء: تركيب ملحقات محول داخل محطة بوعطني الجديدة

أعلنت الشركة العامة للكهرباء تواصل جهود استكمال تركيب ملحقات محول القدرة رقم ( 2 ) داخل محطة بوعطني الجديدة جهد 30/220 ك . ف.

وبينت الشركة العامة للكهرباء عبر مكتبها الإعلامي أن فريق دائرة التركيبات الشرقية التابعة للإدارة العامة لنقل الطاقة يواصل جهوده لاستكمال تركيب ملحقات محول القدرة رقم ( 2 ) داخل محطة بوعطني الجديدة جهد 30/220 ك . ف الذي من المقرر أن يدخل على الشبكة الكهربائية قبل حلول الذروة الصيفية المقبلة للمساهمة في استقرارية الشبكة الكهربائية في المنطقة والتغلب على كافة الاختناقات التي تواجه الشبكة .

وأشارت الشركة العامة للكهرباء إلى أن ذلك يأتي في إطار جهود الشركة لمعالجة مشاكل الاختناقات التي تعاني منها بعض المناطق .