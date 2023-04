الحراري يعبر عن بالغ استياءه من سياسة الاتحاد الأوروبي تجاه أزمة الهجرة

ليبيا – عبر رئيس لجنة الشؤون الداخلية سليمان الحراري عن بالغ استياءه من سياسة الاتحاد الأوروبي تجاه أزمة الهجرة واعتبرها المسؤولة بشكل رئيسي عن تفاقم الأوضاع الإنسانية في ليبيا.

الحراري أوضح وفقاً للموقع الرسمي التابع لمجلس النواب ان سياسة الاتحاد الأوروبي في اعتراض المهاجرين وسط البحر وإعادتهم إلى ليبيا لايمكن أن تؤدي لتخفيف الأزمة.

وأكد أن ليبيا التي تعاني أزمات سياسية واقتصادية لا يمكن أن تعالج أزمة تدفقات الهجرة نيابة عن أوروبا.

وأضاف أن الظروف السيئة التي تعانيها المؤسسات الليبية المعنية بموضوع الهجرة في مقدمتها جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية الذي تتبعه مراكز إيواء المهاجرين أصبح عاجزاً عن تقديم المساعدات الغذائية والطبية لآلاف المهاجرين غير النظاميين الذين يصلون إلى ليبيا يومياً وتستقبلهم مراكز الإيواء ناهيك عن التعامل مع أنواع خطيرة من الأمراض والأوبئة وحالات صعبة إنسانياً مما يهدد بانهيار الجهاز وعدم قدرته على القيام بمهامه.

وطالب الحراري بنقل المهاجرين إلى بلد ثالث لمعالجة أوضاعهم، مشيراً إلى ضعف برامج الإتحاد الأوروبي المتعلقة بتأمين الحدود الليبية وتعزيز قدرات الأجهزة الليبية على مكافحة أنشطة تهريب البشر.

وبيّن أن بعثة الإتحاد الأوروبي لدعم الحدود الليبية ( اليوبام ) لم تقدم شيئاً ملموساً يتناسب مع حجم التحديات، كما أن الميزانيات التي يخصصها الاتحاد الأوروبي لبرامجه لمعالجة ازمة الهجرة صغيرة ولا تتناسب مع أهداف تلك البرامج.

وتابع “في الوقت الذي نطالب الاتحاد الأوروبي بتغيير سياساته ندرك أهمية العمل مع دول الإتحاد باعتبار أن أزمة الهجرة تواجه ليبيا والاتحاد الأوروبي معاً، ونؤكد على أهمية تعزيز التنسيق المُشترك”.

وجدد دعوة لجنة الشؤون الداخلية من أجل تنظيم اللقاءات والزيارات المتبادلة على مستوى البرلمان الأوروبي والمفوضية الأوروبية في أقرب فرصة من أجل التوصل لتفاهمات متبادلة ، ووضع الأرضية المشتركة للتعاون الفعال بين الجانبين.

