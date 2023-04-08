جولة للرقابة على الأغذية تسفر عن ضبط لحوم فاسدة في غات

الوطن / رصد

أعلن مركز الرقابة على الأغذية والأدوية، اليوم السبت، إغلاق محل لبيع اللحوم في بلدية غات، عقب جولة تفتيش رصدت عددا من المخالفاتبه.

وقال المركز إن قسم الرقابة الداخلية بمكتب غات قام بالحملة رفقة أعضاء حملة الأمن الغذائي، وشملت تفتيش عدد من محلات بيع اللحوموسلخانة ببلدية غات.

ومن ضمن المخالفات التي جرى ضبطها لحوم فاسدة في أحد المحلات بسبب عملية فك التجميد المتكررة عليه، مع تبين أن النظافة العامةسيئة جدا في موقع السلخانة.

وتقرر إغلاق محل بيع اللحوم من قبل اللجنة وإحالة جميع المخالفات إلي جهاز الحرس البلدي ومركز الرقابة على الأغذية والأدوية