ليبيا – قال رئيس وفد الجيش في اللجنة العسكرية المشتركة (5+ 5)، الفريق مراجع العمامي إنه يأمل بأن تستمر اللقاءات في أي بقعة من ليبيا.

العمامي أشار خلال كلمته في اجتماع القيادات الأمنية والعسكرية في بنغازي بحضور المبعوث الأممي عبدالله باتيلي، إلى أنه يأمل استمرار الاجتماعات من أجل تذليل الصعاب وحل جميع المشكلات والوصول إلى انتخابات حرة ونزيهة.

يذكر أن الاجتماع افتتحت أعماله الجمعة في قصر المؤتمرات جليانة في مدينة بنغازي.

The post العمامي: نأمل بأن تستمر اللقاءات في أي بقعة من ليبيا لتذليل الصعاب first appeared on صحيفة المرصد الليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية