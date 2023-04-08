بمناسبة يوم الصحة العالمي.. مفوضية اللاجئين تؤكد دعمها النظام الصحي الليبي

الوطن| رصد

أعربت المفوضية السامية للأمم المتحدة للاجئين في ليبيا، عن دعمها النظام الصحي في ليبيا، من خلال تحسين الوصول وضمان استمرارية الخدمات في المرافق الصحية التي تخدم اللاجئين وطالبي اللجوء والنازحين والعائدين من النزوح والمجتمع المضيف.

وقالت في تغريدة عبر حسابها في موقع تويتر، إن لجنة الإنقاذ الدولية الشريكة للمفوضية، قدمت أكثر من 4000 استشارة طبية في المركز المجتمعي التابع للمفوضية منذ بداية هذا العام، مشيرة إلى أن الخط الساخن الذي يعمل على مدار الساعة طيلة أيام الأسبوع، تلقى أكثر من 500 مكالمة وأجرى أكثر من 270 إحالة.