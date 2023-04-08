الحاراتي: على مؤسسة النفط تطوير حقلي الظهرة والباهي لتعويض الإقفالات

صرح الخبير القانوني “هشام الحاراتي” بخصوص تأهيل حقلي الظهرة والباهي قائلاً: إن الأهم اليوم هو العمل وبكل جدية على إحداث إنتعاشة للاقتصاد الليبي بما يحقق جبر الضرر الذي خلفته سلسلة الإقفالات للحقول والموانئ النفطية منذ سنة 2013 والتي كانت لها إنعكسات سلبية على الوضع المعيشي للمواطن.

أضاف في تصريحات صحفية أنه بإعتبار أن الثروة النفطية تمثل المصدر شبه الوحيد لإيرادات الدولة، لذلك فمن الضروري أن تخطو المؤسسة الوطنية للنفط والغاز خطوات سريعة لمعالجة البنية التحتية النفطية وفق السبل المتاحة والأليات المتوفرة، حتى تتمكن من رفع القدرة الإنتاجية إلى المستهدف، لمواكبة الإحتياج العالمي للطاقة والاستفادة منه بتنمية مواردنا المحققة للدخل.

وختم حديثه قائلاً: لكن تصيد الأخطاء وإثارة الرأي العام حولها وتوظيفها لزيادة اتساع رقعة الخلاف هو أمر لا ينفع القطاع ومعالجة الأخطاء إن وجدت واجب قانوني، ويجب أن نتفهم أننا إذا بقينا حبيسي المكاتب والنصوص فلا يمكن أن تتحقق المصلحة العامة وهي الأولى باالإتباع حتى لا نتخلف عن ركب الدول المستغلة لوضع الطاقة العالمي والإحتياج الدولي لها.