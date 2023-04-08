بلدية بنغازي الليبية تعلق على إزالة المباني التاريخية: سيعاد بناؤها

قالت بلدية بنغازي، اليوم السبت، إنه سيعاد بناء بعض المباني التاريخية في المدينة، بنفس ما كانت عليه في السابق مثل: سوق الحوت وسوق الربيع مثلاً، حفاظاً على الهوية التي كانت تتميز بها.

وزار عدد من مسؤولي بلدية بنغازي اليوم عدد من مواقع وسط المدينة لمتابعة أعمال الحفاظ على الأسواق والمباني التاريخية.

وقال بيان للبلدية إن الزيارة هدفها الحفاظ على الموقع التي تمس الهوية الوطنية والموروث الثقافي للمدينة، مشيرة إلى أن الجولة شارك فيها مسؤولو المجلس التسييري لبلدية بنغازي وصندوق إعمار مدينتي بنغازي ودرنة.

وبين المواقع التي شملتها الجولة: ميدان البلدية – سوق الربيع – سوق الحوت – شارع عمر المختار – ميدان الخالصة – قصر المنار – البرلمان التشريعي البرقاوي، بالإضافة إلى بعض المنازل التاريخية مثل حوش الكيخيا.

وأكد المسؤولون، حرص البلدية والصندوق على إعادة ترميم وتأهيل وتطوير المباني المُتضررة وإعادة بناء المباني المُدمرة كلياً، طِبقاً لمشروع تحديث المُخطط العمراني العام لمدينة بنغازي الجاري تنفيذه، وكذلك المعايير التخطيطية والنمط المعماري للمدينة القديمة التاريخية.

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وأثارت عملية إزالة مبانٍ متضررة جراء الحرب في بنغازي، حالة من الجدل بين المواطنين، إذ اعتبر بعضهم أن ما حدث هدم لجزء مهم من تاريخ المدينة.