“بعد توقفه منذ 2021”.. شركة مليتة تنجح بإعادة تشغيل بئر للغاز بحقل بحر السلام

الوطن / رصد

أكدت المؤسسة الوطنية للنفط على نجاح شركة مليته للنفط والغازفي إعادة فتح البئر الغازي رقم CW04 الواقع على منصة صبراته البحرية (حقل بحر السلام)، بعد توقفه عن الإنتاج منذ عامين بسبب مشاكل فنية، ووضعه على الإنتاج.

وبلغت الإنتاجية الإجمالية حوالي 37 مليون قدم مكعب يوميًا من الغاز، كما أن كمية المكثفات تقدر بحوالى 1000 برميل يومياً.

وتعد منصة صبراته البحرية واحدة من أكبر منصات الإنتاج في ليبيا، ويمثل هذا البئر جزءًا هامًا من عمليات الإنتاج على المنصة.

وتأتي إعادة فتحه كجزء من جهود الشركة لزيادة الإنتاج وتحقيق أقصى استفادة من الموارد المتاحة.