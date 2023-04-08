مدني حارب في عملية الكرامة يكشف لـ«أخبار ليبيا24» تفاصيل تكوين الجيش وانطلاق عملية الكرامة – 2

أخبار ليبيا 24 – خـاصيستأنفُ البطل علي حديثه لوكالتنا حول المعارك الطاحنة التي خاضوها ضد التنظيمات الإرهابية بالقول: كان هنالك محور عرف بشراسته، ومكث فيها عناصر الجيش الوطني أشهر طويلة لتحريره، كما تناوبت عليه مجموعة من الكتائب كلها تطمح لتحرير هذا المحور العصيّ عن التحرير.. وأضاف، هذا المحور شهد حربًا شرسة قوامه ثلاثة أشهر متواصلة، وهذا المحور يعرف بحمور الحوش، (الفيلة البيضة).

يكمل المدني علي الحديث لوكالتنا.. كان من أوائل الكتائب التي حاولت تحقيق النصر وتطهير هذا المحور هي جهة الدعم المركزي، ولكنه مكث هناك لمدة خمسة عشر يومًا فقط، ومن ثمّ انسحب، وبعد ذلك رابط في المحور الدفاع الجوي لمدة عشرين يومًا ومن بعدها قرر الانسحاب، إلى ان تولي قيادة المحور الشهيد ناصر السنقري، ولكن لم يكن لديه سوي مجموعة بسيطة ولم يكن يملك سوي أسلحة خفيفة جدًا.

يواصل الحديث.. أذكر أن السنقري ظل هناك قرابة الشهر ونصف الشهر.. وكانت المشاة بحرية تقوم بإرسال الدعم البسيط للسنقري ومجموعته من حين إلى آخر.. ولكنها تبقى مجرد مساعدات بسيطة.

يكمل.. ظل الوضع على حاله إلى أن جاء الشهيد فتحي ميلود إلى المحور، وأخبر السنقري “نحن وعلى الرغم من أننا مكلفين بالمحور الغربي، ولكن لن نترك المعركة تطول أكثر من ذلك في هذا المحور ” ليبادر السنقري بالقول: “نحن مكثنا هنا منذ قرابة الشهر ونصف ونلمُ جيدًا بمداخل ومخارج هذا المنزل الكبير” ومن هنا.. اتفق الطرفان على التكاتف سويًا وتوحيد الجهود لتحقيق النصر المؤزر ودحر العدو.

يواصل المواطن علي الحديث عن الاسلحة والعِدة والعتاد التي كانت بحوزة الجيش الوطني آنذاك.. بالقول: لم نكن نملك عددًا كبيرًا من الأسلحة، بل عانينا من قلة الأسلحة والذخيرة مقارنةً بالعدة والذخيرة والكم الهائل من الأسلحة التي كان العدو يمتلكها.. وأضاف، نحن امتلكنا ما هو أثمن وأغلى.. امتلكنا الشجاعة للقتال والصبر لتحقيق النصر المرجّو.

يكمل.. في ظرف يومٍ واحد فقط، وفي إطار تعاوننا المشترك وتكاتفنا سويًا، وبفضل همة الرجال وشجاعتهم منقطعة النظير استطعنا أن نحقق الفوز، حيثُ دخلنا على العدو في عقر داره وهزمناه شرّ هزيمة، وغنمنا الأسلحة والذخائر ولقناهم درسًا عظيمًا…وفيما بعد قمنا بتسليمه إلى كتيبة بوغليظة، وتوجهنا نحن إلى المحور الغربي.

يواصل المواطن المدني علي الحديث لوكالتنا.. الهدف من كتيبتنا والخطة الموضوعة لها لتنفيذها وهي عبارة عن التقدم للوصول إلى منطقة المريسة، ونحن.. بسبب أننا معظمنا مدنيين كنا نجهل أهمية وخطورة منطقة المريسة.

وبالفعل.. بعد التخطيط اتجهنا صوب منطقة المريسة، وتمركزنا عند منطقة الـ”تي” بالمنطقة، واذكر أنها كانت مقاومة شرسة جدًا، لقد كان العدو يحيط بنا من كل جهة، ولكننا والحمد الله استطعنا أنْ نحرر المنطقة الاستراتيجية الهامة ولم يسقط منا شهيد واحدن بينما خلفنا عشرات القتلى ومئات الجرحى في صفوف التنظيمات الإرهابية، وزمناهم شرّ هزيمة.

ومن تلك اللحظة، حظينا بدعم كبير من الأهالي، خصوصًا منطقة قمينس، حيثُ قدم الأهالي مساعداتهم الكاملة لنا، وأعلنوا تضامنهم وتعاونهم معنا.

يكمل علي.. إن الهدف من تحرير المحور الغربي، هو أنه كان موقعًا استراتيجيًا يفتح مجموعة من المحاور والنقاط الساخنة مثل منطقة كركورة ومنطقة قنفودة.. حيثُ كان يستخدمهما العدو لاستجلاب الأسلحة والذخائر عبر البحر.

وأضاف المدني علي خلال حديثه لوكالتنا .. بفضل الله وجهود الأبطال الأحرار وبفضل عزيمتهم وبفضل قيادتنا الحكيمة، استطعنا أن نمتد ف عملية التحرير وحرّرنا مناطق “بوفاخرة وقنفودة والتريّة وقرية المسامري وغيرها من المحاور” إذ واصلنا وكابدنا لتحقيق التقدم الملموس وتطهير المناطق التي وّكلنا بها من دنس الإرهاب وجرائمه الفظيعة وعبثه بمقدرات بلادنا وخيراتها.