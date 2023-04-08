بلدية بنغازي: ستتم إعادة بناء المباني التاريخية بنفس ما كانت عليه

تفقد المجلس التسييري لبلدية بنغازي وصندوق إعمار مدينتي بنغازي – درنة، بعض مواقع منطقة وسط البلاد.

وذكرت بلدية بنغازي في بيان أن الزيارة التي جرت اليوم السبت جاءت في إطار مُتابعة أعمال الحِفاظ على الأسواق والمباني التاريخية، التي تمس الهوية الوطنية والموروث الثقافي لمدينة بنغازي، على سبيل المثال لا الحصر: ميدان البلدية – سوق الربيع – سوق الحوت – شارع عمر المختار – ميدان الخالصة – قصر المنار – البرلمان التشريعي البرقاوي – بالإضافة إلى بعض المنازل التاريخية مثل حوش الكيخيا .

وأكد البيان حرص البلدية والصندوق على إعادة ترميم وتأهيل وتطوير المباني المُتضررة وإعادة بناء المباني المُدمرة كُلياً، طِبقاً لمشروع تحديث المُخطط العِمراني العام لمدينة بنغازي الجاري تنفيذه، وكذلك المعايير التخطيطية والنمط المعماري للمدينة القديمة التاريخية.

وأوضح البيان أن هناك بعض المباني التاريخية سيُعاد بناؤها بنفس ما كانت عليه في السابق كسوق الحوت وسوق الربيع مثلاً، حفاظاً على هوية المدينة التي تتميز بها.