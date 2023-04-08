مديرية أمن بنغازي: ضبط شبكة دعارة من الجنسية النيجيرية

أعلنت مديرية أمن بنغازي عن ضبط شبكة دعارة من الجنسية النيجيرية بمنزل قيد الإنشاء في منطقة الهواري.

وقالت مديرية الأمن في بيان إن معلومات وردت إلى قسم البحث الجنائي عن منزل قيد الإنشاء يستخدمه بعض الأشخاص من الجالية الأفريقية كوكر للدعارة وتعاطي المخدرات.

وأصدر رئيس قسم البحث الجنائي اللواء سليمان بوشيبة تعليماته بالبحث والتحري وجمع المعلومات والانتقال إلى المنزل سالف الذكر، وتم خروج قوة من أعضاء قسم البحث الجنائي إلى منطقة الهواري، وبمراقبة المنزل تلاحظ دخول 3 أشخاص وامرأة، وعلى الفور تم التعامل معهم وضبطهم.

وعثرت قوات الأمن على قطعة صغيرة من مادة الحشيش المخدرة مع المتهمين، وتم الانتقال بهم إلى القسم.

واعترفت المرأة بأنها تدعى م.ع.س من مواليد 1993، وتقيم مع المدعو أ.ب.ب من مواليد 1994 وأنه قام بمواقعتها أكثر من مرة وعرضها على أشخاص من جنسيات أفريقية مقابل مبلغ مالي وقدره 50 ديناراـ مشيرة إلى أن قطعة الحشيش تخص المدعو أ.ب.ب.

واعترف الأخير بما نُسب إليه وأنكر الآخران معرفتهما بجريمة الدعارة وتعاطي المخدرات، وأفادوا جميعا بدخولهم للبلاد بطريقة غير شرعية، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالهم وإحالتهم إلى النيابة العامة.