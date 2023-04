عبد العزيز لـ قوة الردع: اتقوا الله وأطلقو سراح عبدالحكيم المشري.. وبقائه في السجن عار على ثوار طرابلس

ليبيا – قال عضو المؤتمر العام السابق عن حزب العدالة والبناء عضو جماعة الإخوان المسلمين محمود عبد العزيز إن ليبيا لن ترى الخير في ظل وجود مجلس النواب واستمرار عقيلة صالح في غية حسب قوله.

عبد العزيز أضاف خلال استضافته عبر برنامج “بين السطور” الذي يذاع على قناة “التناصح” التابعة للمفتي المعزول الغرياني وتابعته صحيفة المرصد “البلاد إن استمرت على هذا الوضع لن تمشي للأمام وعندما أقول هذا الكلام فإنني أدق ناقوس الخطر”.

وفي سياق آخر وجه رسالة للمسؤولين عن سجن الردع قائلاً: “اتقوا الله في رمضان وكما أطلقتم سراح عمر العاقر أطلقوا باقي السجناء وانتم تعرفونهم جيداً واكبر عار على كتيبة ثوار طرابلس ومن انتسب لها وقيادات ثوار طرابلس أن الشيخ عبد الحكيم المشري يبقى ساعة واحدة في السجن، من يسجن الناس دون نيابة ومحاكمات هذا يعني عودة لنظام معمر القذافي”.

وفيما يلي النص الكامل:

موقف الناس من الحق والباطل هناك ناس تعرف الحق والناس في تأييده صنفين لا تجد عاقل يقول أنا مع الفساد، اذاً لما لا تؤيد الحق؟، لأن تبعات تأييد الحق لا يستطيع ان يدفعها وغير مؤهل لذلك.

والصنف الثاني يعرف أنه على حق لكن ينكر هذا الحق حتى يغطي على جبنه وهم الأخطر ونسأل الله العافية منهم فقد بدأ ينتشر هذا الصنف، وحتى لا يتهم أنه جبان يحاول مهاجمة الحق.

هناك من يدافع عن جماعة التمشيط ويقولون كلها تمشط والسراق ولاهطين المليارات وهذا منتشر في مجتمعنا وان انتشرت أكثر ابشروا بالعذاب الشديد، تصل بكم ان جماعة قانون رقم 4 يخرجون بصفحة ان البيت لساكنه؟ هل تحرمون الناس من حقوقها بدل أن يستغفرون ويطلبون السماح؟.

مجلس النواب الذي دائماً نقول إن ليبيا لن ترى الخير بوجوده أصدر قرار بتعيين 5 مستشارين في المحكمة العليا؟ عينهم عقيلة في مربوعته، القرار رقم 5 لسنة 2023 الاعضاء هؤلاء يجب ان يترشحوا من مجلس الأعلى للقضاء أين هذا في الديباجة؟ هذا القرار كارثي ومعناه أنه لا يوجد فصل بين السلطات وعقيلة مستمر في غيه.

لنفرض أن مجلس النواب شرعي قراره هذا باطل، البلاد إن استمرت على هذا الوضع لن تمشي للأمام وعندما أقول هذا الكلام فإنني أدق ناقوس الخطر.

للأسف هذه ابسط مبادئ بناء الدولة الفصل بين السلطات، أين المحامين والقضاة والآلاف المتروسة بهم المؤسسات القضائية لم نرى أحد خرج وتكلم وقال إن هذا باطل، على ماذا انتم خائفون؟ إن كان القاضي خائف من تبعات قول الحق وأساتذة الجامعة والقانون خائفين كيف البلاد تمشي للأمام ؟.

وما دام هناك معتقلين دون محاكمات يا مستشار النائب العام وأهل الحل والعقد ومن تقولون انكم عقال وحكماء وثوار ما دام ان هناك مسجونة بالباطل لن تمشي البلاد للأمام أين عبد الحكيم المشري وباقي السجناء؟

اوجه الرسالة للمسؤولين عن سجن الردع اتقوا الله في رمضان وكما أطلقتم سراح عمر العاقر أطلقوا باقي السجناء وانتم تعرفونهم جيداً واكبر عار على كتيبة ثوار طرابلس ومن انتسب لها وقيادات ثوار طرابلس أن الشيخ عبد الحكيم المشري يبقى ساعة واحدة في السجن، الناس وفيّه ومن يسجن الناس دون نيابة ومحاكمات هذا يعني عودة لنظام معمر القذافي.

Shares

The post عبد العزيز لـ قوة الردع: اتقوا الله وأطلقو سراح عبدالحكيم المشري.. وبقائه في السجن عار على ثوار طرابلس first appeared on صحيفة المرصد الليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية