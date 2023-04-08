المستشار صالح يشكل لجنة لتقييم ومتابعة عمل هيئة مكافحة الفساد

أصدر رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح قرارا بتشكيل لجنة لتقييم ومتابعة عمل هيئة مكافحة الفساد.

ونصت المادة الأولى من قرار رئيس مجلس النواب عقيلة صالح رقم 31 لسنة 2023 في شأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها، على أن تشكل لجنة مؤقتة برئاسة رمضان محمد شمبش، وعضوية محمد المهدي الحضيري والصادق الكحيلي.

وبحسب المادة الثانية من القرار، تتولى اللجنة المشار إليها في المادة السابقة مهام التحقيق ومتابعة أعمال هيئة مكافحة الفساد، وتنتهي أعمال اللجنة بإيداعها مكتب رئاسة المجلس تقريرا تفصيليا عن مهمتها خلال 15 يوما من تاريخ صدور هذا القرار على أن تبين في هذا التقرير الأعمال التي قامت بها اللجنة وما تحقق من نتائج.