الشكشاك: مبادرة الميثاق الوطني كانت واضحة وتؤيد ما هو مطروح من باتيلي

ليبيا – أكد عبد الرحمن الشكشاك رئيس المجلس البلدي تاورغاء أن الـ 150 بلدية الموجودة في البلاد عليها أن تقوم بدورها بدعم ما هو مطروح أمامهم للوصول لحل بالرغم من وجود مشكلة بمجلسي النواب والدولة والاطراف السياسية والمناكفات.

الشكشاك قال خلال مداخلة عبر برنامج “العاصمة” الذي يذاع على قناة “فبراير” وتابعته صحيفة المرصد إن “هذا واقع البلاد، 12 سنة ونحن في مراحل لكن ما الحل ولمتى؟ ما رأته البلديات لمدة 5 أيام متتالية شرق وغرب وجنوب، في هذه المرحلة وما أتى به باتيلي الحل الموجود الذي أمامنا ويجب أن نقف معه لنصل لنتيجة! لابد أن نمشي بها حتى لو لم تكون 100% على الأقل نصل لنسبة وبعدها نعدل المسار بالكيفية الذي يراها الشعب. كبلديات وجدنا أنفسنا نمثل الشعب الليبي، وبالنسبة لنا رأينا الحل بدعم هذه المبادرة”.

وأشار إلى أن مبادرة الميثاق الوطني كانت واضحة وتؤيد ما هو مطروح من باتيلي وسترجع للشعب فيما هو مطروح وكل بلدية تأتي برأي ناسها في الموضوع وسيتم عقد مؤتمر عام لكل البلديات وبذلك يتم دعم ما هو موجود للوصول لحل للبلاد.

وأضاف “موضوع البلديات ودخولها في العمل السياسي فرض علينا وليس رغبة منا، كل الأطراف في ليبيا دخلت بالأمر السياسي، نحن أخذناها من صورة إنقاذ ما يمكن انقاذه”.

وأعرب في ختام حديثة عن تمنياته أن يصل الاختلاف في النقاط السياسية ما بين المؤتمر الوطني ومجلس النواب تصل لنتيجة ولخطوة للأمام وتعديل ما يمكن تعديله.

