القيادة العامة تكلف الكتيبة العاشرة لتأمين وصيانة قلعة سبها الأثرية

أنهت الكتيبة العاشرة بالقيادة العامة للقوات المسلحة أعمال صيانة وترميم قلعة سبها التاريخية، بناءا على تعليمات القائد العام المشير خليفة حفتر، حيث كلفت القيادة العامة الكتيبة العاشرة بتأمين وصيانة قلعة سبها الأثرية، للمحافظة على الإرث التاريخي.

وأوضح أحد المكلفين على تأمين الصرح التاريخي، أن المرحلة الأولى من صيانة القلعة وترميم التشققات والانهيارات قد اكتملت، مشيرا إلى أن عملية الصيانة والترميم قد استغرقت أربعة أشهر، مضيفا أن المبنى الأثري قد تعرضت إلى أضرار جسيمة بسبب الحروب التي مرت بها المنطقة الجنوبية بشكل عامة ومدينة سبها بشكل خاصة.