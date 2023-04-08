باثيلي يطالب بتظافر الجهود الاجتماعية لدعم إجراء الانتخابات

طالب المبعوث الأممي إلى ليبيا عبد الله باثيلي، أعيان ومشائخ المنطقة الشرقية بدعم جهود البعثة والأطراف الليبية، والمشاركة بفاعلية من أجل الوصول لإجراء الانتخابات قبل نهاية هذا العام .

وقالت البعثة الأممية في بيان لها إن باثيلي التقى بمجموعة من الوجهاء والمشايخ من من المنطقة الشرقية “برقة” على هامش اجتماع اللجنة العسكرية المشتركة والقادة العسكريين والأمنيين الذي عقد أمس الجمعة في مدينة بنغازي.

وأكد الوجهاء التزامهم بالمصالحة الوطنية والعملية السياسية الشاملة لضمان إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية خلال هذا العام.